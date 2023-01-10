Дроны на 800 км: Притула рассказал, что приобрели за донаты "на месть"

Волонтер Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "на месть" для ВСУ приобрели дроны, которые будут лететь на 30, 200 и 800 километров.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь: "10 октября 2022 года россияне совершили массированный ракетный обстрел Украины тогда мы объявили сбор на месть. Мы собрали тогда 352 млн грн".

Детали: По словам волонтера, со сбора приобрели дроны-камикадзе RAM II с наземными станциями. Эти дроны способны летать на расстояние до 30 километров.

Также, по словам Притулы, за донаты украинцев "на месть" для ВСУ приобрели дроны, которые будут лететь на 200 и 800 километров.

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