Дроны на 800 км: Притула рассказал, что приобрели за донаты "на месть"
Вторник, 10 января 2023, 20:38
Волонтер Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "на месть" для ВСУ приобрели дроны, которые будут лететь на 30, 200 и 800 километров.
Источник: Притула в Facebook
Прямая речь: "10 октября 2022 года россияне совершили массированный ракетный обстрел Украины тогда мы объявили сбор на месть. Мы собрали тогда 352 млн грн".
Детали: По словам волонтера, со сбора приобрели дроны-камикадзе RAM II с наземными станциями. Эти дроны способны летать на расстояние до 30 километров.
Также, по словам Притулы, за донаты украинцев "на месть" для ВСУ приобрели дроны, которые будут лететь на 200 и 800 километров.
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Напомним:
- После массированного обстрела 10 октября его фонд всего лишь за сутки аккумулировал 352 миллиона гривен на помощь армии.
- Через две недели после этого буквально за полтора суток Притула собрал еще 236 миллионов на покупку бронетранспортеров Spartan.
- А самый масштабный сбор Притула закрыл летом, когда за три дня украинцы задонатили ему 600 миллионов гривен на покупку "Байрактаров".
- Увидев, как украинцы от мала до велика отдают свои сбережения на "Байрактары", компания Baykar решила подарить Украине три БПЛА.
- Впоследствии собранные 600 миллионов команда Притулы потратила на покупку спутника для нужд ВСУ.
- Всего с 24 февраля фонд бывшего шоумена собрал уже более 3,5 миллиарда гривен.