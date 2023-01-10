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Дрони на 800 км: Притула розповів, що придбали за донати "на помсту"

Альона Мазуренко Вівторок, 10 січня 2023, 19:38
Дрони на 800 км: Притула розповів, що придбали за донати на помсту
Притула Фото: Дмитро Ларін, УП

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 млн грн".

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Деталі: За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

Також, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.

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Нагадаємо: 

  • Після масованого обстрілу 10 жовтня його фонд всього лише за добу акумулював 352 мільйони гривень на допомогу армії. 
  • За два тижні після цього буквально за півтори доби Притула зібрав ще 236 мільйонів на купівлю бронетранспортерів Spartan. 
  • А наймасштабніший збір Притула закрив улітку, коли за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів". 
  • Побачивши, як українці від малого до великого віддають свої заощадження на "Байрактари", компанія Baykar вирішила подарувати Україні три БПЛА. 
  • Згодом зібрані 600 мільйонів команда Притули витратила на купівлю супутника для потреб ЗСУ. 
  • Загалом з 24 лютого фонд колишнього шоумена зібрав вже понад 3,5 мільярда гривень. 

Теми: Сергій Притула волонтерибезпілотники
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