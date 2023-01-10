Дрони на 800 км: Притула розповів, що придбали за донати "на помсту"
Вівторок, 10 січня 2023, 20:38
Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.
Джерело: Притула у Facebook
Пряма мова: "10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 млн грн".
Деталі: За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.
Також, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.
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Нагадаємо:
- Після масованого обстрілу 10 жовтня його фонд всього лише за добу акумулював 352 мільйони гривень на допомогу армії.
- За два тижні після цього буквально за півтори доби Притула зібрав ще 236 мільйонів на купівлю бронетранспортерів Spartan.
- А наймасштабніший збір Притула закрив улітку, коли за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів".
- Побачивши, як українці від малого до великого віддають свої заощадження на "Байрактари", компанія Baykar вирішила подарувати Україні три БПЛА.
- Згодом зібрані 600 мільйонів команда Притули витратила на купівлю супутника для потреб ЗСУ.
- Загалом з 24 лютого фонд колишнього шоумена зібрав вже понад 3,5 мільярда гривень.