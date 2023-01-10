Дрони на 800 км: Притула розповів, що придбали за донати "на помсту"

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 млн грн".

Деталі: За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

Також, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.

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