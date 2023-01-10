Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дрони на 800 км: Притула розповів, що придбали за донати "на помсту"

Альона Мазуренко Вівторок, 10 січня 2023, 20:38
Притула Фото: Дмитро Ларін, УП

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 30, 200 і 800 кілометрів.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді ми оголосили збір на помсту. Ми зібрали тоді 352 млн грн".

Деталі: За словами волонтера, зі збору придбали дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями. Ці дрони здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

Також, за словами Притули, за донати українців "на помсту" для ЗСУ придбали дрони, які летітимуть на 200 і 800 кілометрів.

Знати більше: Єдність, яка вразила світ

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Після масованого обстрілу 10 жовтня його фонд всього лише за добу акумулював 352 мільйони гривень на допомогу армії. 
  • За два тижні після цього буквально за півтори доби Притула зібрав ще 236 мільйонів на купівлю бронетранспортерів Spartan. 
  • А наймасштабніший збір Притула закрив улітку, коли за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів". 
  • Побачивши, як українці від малого до великого віддають свої заощадження на "Байрактари", компанія Baykar вирішила подарувати Україні три БПЛА. 
  • Згодом зібрані 600 мільйонів команда Притули витратила на купівлю супутника для потреб ЗСУ. 
  • Загалом з 24 лютого фонд колишнього шоумена зібрав вже понад 3,5 мільярда гривень. 

Теми: Сергій Притула волонтерибезпілотники
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ОП про Герасимова замість Суровікіна: Міняй-не міняй, а терпіти будеш ... красуне

фотоДо Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів

Зеленський пояснив, для чого Росія поширює брехню про "взяття" Соледара

фотоПутін розжалував Суровікіна: тепер замість нього Герасимов

Польща передасть Україні роту танків Leopard 2

відеоНа "вагнерівців" під Соледаром зійшов благодатний перехресний вогонь

Усі новини...
Сергій Притула
Єдність, яка вразила світ
Мільярди гривень, "помста", бронетехніка, політика. Репортаж з фонду Притули 
Притула пояснив, чому замовлені фондом "Спартани" такі дорогі, і попросив критиків почекати
Останні новини
22:20
Президентка Словаччини дозволила сімом громадянам долучитись до лав ЗСУ
21:55
Британська розвідка: перестановки в командуванні РФ – ознака її труднощів в Україні
21:52
ОП про Герасимова замість Суровікіна: Міняй-не міняй, а терпіти будеш ... красуне
21:40
У Чехії продовжують на рік режим тимчасового захисту для українців
21:20
відеоЗеленський прогнозує "відчутний прогрес" в євроінтеграції України
21:17
Гендиректор МАГАТЕ знову їде в Україну та Росію домовлятись про зону безпеки довкола ЗАЕС
21:12
BBC: Родичі загиблих у Макіївці росіян не вірять у версію Міноборони РФ
20:58
В МЗС пояснили, що Додік не має повноважень оголосити українського посла "небажаною особою"
20:44
фотоДо Вищої ради правосуддя обрали 5 нових членів
20:35
фотоУкраїнці влаштували овації Дуді на вулицях Львова
Усі новини...