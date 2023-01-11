Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"

Волонтер Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "в отместку" фонд приобрел для ВСУ 142 дрона, среди них 50 БПЛА способных лететь на 800 км, 50 - на 30 км и 42 - на 200 км.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь: "142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передают) оккупантам от вас приветствие.

Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага".

Детали: 10 октября россияне осуществили массированный ракетный обстрел Украины, тогда фонд Притулы объявил сбор "в отместку". За сутки удалось собрать 352 млн грн.

Волонтеры планировали приобрести дроны-камикадзе RAM II с наземными станциями, которые способны летать на расстояние до 30 километров.

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