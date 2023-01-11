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Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"

Алена МазуренкоСреда, 11 января 2023, 12:14
Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели в отместку
ПРИТУЛА ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Волонтер Сергей Притула сообщил, что за донаты украинцев "в отместку" фонд приобрел для ВСУ 142 дрона, среди них 50 БПЛА способных лететь на 800 км, 50 - на 30 км и 42 - на 200 км.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь: "142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн передадут (а некоторые уже передают) оккупантам от вас приветствие.

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Остаток 565 100 грн перебрасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага".

Детали: 10 октября россияне осуществили массированный ракетный обстрел Украины, тогда фонд Притулы объявил сбор "в отместку". За сутки удалось собрать 352 млн грн.

Волонтеры планировали приобрести дроны-камикадзе RAM II с наземными станциями, которые способны летать на расстояние до 30 километров.

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Напомним: 

  • После массированного обстрела 10 октября его фонд всего лишь за сутки аккумулировал 352 миллиона гривен на помощь армии.
  • Через две недели после этого буквально за полтора суток Притула собрал еще 236 миллионов на покупку бронетранспортеров Spartan.
  • А самый масштабный сбор Притула закрыл летом, когда за три дня украинцы задонатили ему 600 миллионов гривен на покупку "Байрактаров".
  • Увидев, как украинцы от мала до велика отдают свои сбережения на "Байрактары", компания Baykar решила подарить Украине три БПЛА.
  • Впоследствии собранные 600 миллионов команда Притулы потратила на покупку спутника для нужд ВСУ.
  • Всего с 24 февраля фонд бывшего шоумена собрал уже более 3,5 миллиарда гривен.

Темы: беспилотникиСергей Притула волонтеры
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