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Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 13:14
ПРИТУЛА ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" фонд придбав для ЗСУ 142 дрони, серед них 50 БПЛА здатних летіти на 800 км, 50 - на 30 км і 42 - на 200 км.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам від вас вітання.

Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога".

Деталі: 10 жовтня росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді фонд Притули оголосив збір "на помсту". За добу вдалося зібрати 352 млн грн.

Волонтери планували придбати дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями, які здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

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Нагадаємо: 

  • Після масованого обстрілу 10 жовтня його фонд всього лише за добу акумулював 352 мільйони гривень на допомогу армії. 
  • За два тижні після цього буквально за півтори доби Притула зібрав ще 236 мільйонів на купівлю бронетранспортерів Spartan. 
  • А наймасштабніший збір Притула закрив улітку, коли за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів". 
  • Побачивши, як українці від малого до великого віддають свої заощадження на "Байрактари", компанія Baykar вирішила подарувати Україні три БПЛА. 
  • Згодом зібрані 600 мільйонів команда Притули витратила на купівлю супутника для потреб ЗСУ. 
  • Загалом з 24 лютого фонд колишнього шоумена зібрав вже понад 3,5 мільярда гривень. 

Теми: безпілотникиСергій Притула волонтери
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