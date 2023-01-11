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Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 12:14
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали на помсту
ПРИТУЛА ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" фонд придбав для ЗСУ 142 дрони, серед них 50 БПЛА здатних летіти на 800 км, 50 - на 30 км і 42 - на 200 км.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам від вас вітання.

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Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога".

Деталі: 10 жовтня росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді фонд Притули оголосив збір "на помсту". За добу вдалося зібрати 352 млн грн.

Волонтери планували придбати дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями, які здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

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Нагадаємо: 

  • Після масованого обстрілу 10 жовтня його фонд всього лише за добу акумулював 352 мільйони гривень на допомогу армії. 
  • За два тижні після цього буквально за півтори доби Притула зібрав ще 236 мільйонів на купівлю бронетранспортерів Spartan. 
  • А наймасштабніший збір Притула закрив улітку, коли за три дні українці задонатили йому 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів". 
  • Побачивши, як українці від малого до великого віддають свої заощадження на "Байрактари", компанія Baykar вирішила подарувати Україні три БПЛА. 
  • Згодом зібрані 600 мільйонів команда Притули витратила на купівлю супутника для потреб ЗСУ. 
  • Загалом з 24 лютого фонд колишнього шоумена зібрав вже понад 3,5 мільярда гривень. 

Теми: безпілотникиСергій Притула волонтери
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