Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"

Волонтер Сергій Притула повідомив, що за донати українців "на помсту" фонд придбав для ЗСУ 142 дрони, серед них 50 БПЛА здатних летіти на 800 км, 50 - на 30 км і 42 - на 200 км.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам від вас вітання.

Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога".

Деталі: 10 жовтня росіяни здійснили масований ракетний обстріл України тоді фонд Притули оголосив збір "на помсту". За добу вдалося зібрати 352 млн грн.

Волонтери планували придбати дрони-камікадзе RAM II з наземними станціями, які здатні літати на відстань до 30 кілометрів.

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