Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

В Киево-Печерской Лавре начинается богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы ПЦУ Епифания.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.

Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ Московского патриархата.

На месте много полиции, верующих в Лавру пропускают через металлоискатели.

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