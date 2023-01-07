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Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

Роман ПетренкоСуббота, 7 января 2023, 08:16
Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу
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В Киево-Печерской Лавре начинается богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы ПЦУ Епифания.

Источник: "Суспільне"

Детали: Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.

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Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ Московского патриархата.

На месте много полиции, верующих в Лавру пропускают через металлоискатели.

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Предыстория:

  • 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
  • 5 января Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
  • УПЦ Московского патриархата заявила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерение является попыткой "силового захвата Успенского собора".
  • Рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится - Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.

Темы: ЕпифанийКиеврелигияпразднования
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