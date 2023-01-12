Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина уже вернула тела 54 защитников из Оленивки: продолжается ДНК-экспертиза

Евгений КизиловЧетверг, 12 января 2023, 18:23
Getty Images

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста Украине уже удалось вернуть 54 тела защитников из Оленивки.

Источник: Министерство по реинтеграции оккупированных территорий в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени. При этом семьи погибших волнует, как быстро завершится процесс идентификации.

Представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса:

Прямая речь: "Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Большая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленивке".

Больше деталей: Вопрос идентификации тел обсуждался на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали и родные военных.

Участники заседания договорились принять меры для ускорения процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Темы: войнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Британия на следующей неделе объявит решение передать танки Украине - СМИ

Станции киевского метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого" получат новые названия

Госдеп о Соледаре: "Успехи" России ценой больших потерь не изменят ход войны

НОК исключил из своего состава Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

Рада забрала мандаты у Медведчука и еще 4 нардепов

Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Все новости...
война
Штурмовики РФ переодеваются в форму ВСУ на востоке: могут быть провокации – ЦНС
ВСУ поразили три пункта управления россиян и ЗРК С-300 – Генштаб
Эрдоган поговорит с Путиным и Зеленским
Последние новости
19:02
Зеленский поговорил с главами Словакии и Албании о "формуле мира"
18:45
В Минздраве прокомментировали информацию о нехватке донорской крови
18:44
Бои за Соледар продолжаются – Генштаб
18:43
Спецслужбы РФ собирают персональные данные военнопленных и их родных
18:39
Польша передала Украине 8000 терминалов Starlink - Минцифры
18:23
Фильм украинского режиссера попал на конкурс Берлинале 2023
18:15
Германия на следующей неделе объявит решение о поставках Украине танков - СМИ
18:09
Кабмин создал Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины
17:49
Пентагон опубликовал отчет об НЛО за 2022 год
17:34
Правительство надеется на вступление Украины в ЕС "менее чем за два года"
Все новости...