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Украина уже вернула тела 54 защитников из Оленивки: продолжается ДНК-экспертиза

Евгений КизиловЧетверг, 12 января 2023, 17:23
Украина уже вернула тела 54 защитников из Оленивки: продолжается ДНК-экспертиза
Getty Images

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста Украине уже удалось вернуть 54 тела защитников из Оленивки.

Источник: Министерство по реинтеграции оккупированных территорий в Telegram

Детали: Сообщается, что сейчас продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени. При этом семьи погибших волнует, как быстро завершится процесс идентификации.

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Представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин объяснил алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса:

Прямая речь: "Вернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Большая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленивке".

Больше деталей: Вопрос идентификации тел обсуждался на заседании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали и родные военных.

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Участники заседания договорились принять меры для ускорения процесса идентификации тел, в частности найти возможность увеличить количество соответствующих лабораторий.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. 
  • По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных. В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК "Вагнера" по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

Темы: войнажертвы
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