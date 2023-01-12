Україна вже повернула тіла 54 захисників з Оленівки: триває ДНК-експертиза

Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста Україні вже вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки.

Джерело: Міністерство з реінтеграції окупованих територій у Telegram

Деталі: Повідомляється, що зараз триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу. При цьому родини загиблих хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації.

Реклама:

Представник Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу:

Пряма мова: "Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці".

Більше деталей: Питання ідентифікації тіл обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, де були присутні і рідні військових.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники засідання домовились вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Передісторія: