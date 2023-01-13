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Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми

Алена МазуренкоПятница, 13 января 2023, 11:17
Резников прогнозирует большое наступление россиян весной: Мы должны быть готовыми
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Источник: Резников в интервью BBC

Детали: Министр считает, что Россия может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

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Украине, тем временем, нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставок западного оружия.

Прямая речь Резникова: "Весна - лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон... Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать".

Детали: В то же время, глава минобороны не думает, что россияне готовят повторное вторжение из Беларуси.

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По его словам, движение с севера "займет много времени, и они (Россия - ред.) не имеют ресурсов".

Он также прокомментировал планы Польши и Британии поставлять Украине боевые танки.

Резников уверен, что Украина получит "танки, боевые самолеты или реактивные самолеты, а также оружие дальнего радиуса действия для поражения целей за 300 км", поскольку в западных странах "все меняется".

По мнению министра, Украина де-факто уже стала членом НАТО, а в ближайшее время станет членом НАТО и де-юре.

Напомним: 

  • В декабре 2022 года Резников в интервью The Guardian рассказывал, что российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в феврале 2023 года.
  • Заявление Резникова о возможном новом широком наступлении россиян совпало с похожими заявлениями президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сирского в интервью изданию The Economist.
  • Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, глава ВСУ не сомневается, что они снова пойдут на Киев.
  • По его словам, уже в январе, но скорее всего весной, РФ может начать большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.

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Темы: РезниковвойнаРосcияУкраина
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