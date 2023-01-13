Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Джерело: Резніков в інтерв’ю BBC

Деталі: Міністр вважає, що Росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Україні, тим часом, потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

Пряма мова Резнікова: "Весна - найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати".

Деталі: Водночас, глава міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі.

За його словами, рух з півночі "займе багато часу, і вони (Росія – ред.) не мають ресурсів".

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Він також прокоментував плани Польщі і Британії постачати Україні бойові танки.

Резніков впевнений, що Україна отримає "танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіусу дії для ураження цілей за 300 км", оскільки в західних країнах "все змінюється".

На думку міністра, Україна де-факто уже стала членом НАТО, а найближчим часом стане членом НАТО і де-юре.

Нагадаємо:

У грудні 2022 року Резніков в інтерв’ю The Guardian розповідав, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому 2023 року.

Заява Резнікова про можливий новий широкий наступ росіян співпала зі схожими заявами президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського в інтерв’ю виданню The Economist.

Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

За його словами, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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