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Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 січня 2023, 12:17
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З FACEBOOK

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Джерело: Резніков в інтерв’ю BBC

Деталі: Міністр вважає, що Росія може намагатися зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході.

Україні, тим часом, потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї.

Пряма мова Резнікова: "Весна - найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати".

Деталі: Водночас, глава міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі.

За його словами, рух з півночі "займе багато часу, і вони (Росія – ред.) не мають ресурсів".

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Він також прокоментував плани Польщі і Британії постачати Україні бойові танки.

Резніков впевнений, що Україна отримає "танки, бойові літаки або реактивні літаки, а також зброю дальнього радіусу дії для ураження цілей за 300 км", оскільки в західних країнах "все змінюється".

На думку міністра, Україна де-факто уже стала членом НАТО, а найближчим часом стане членом НАТО і де-юре.

Нагадаємо: 

  • У грудні 2022 року Резніков в інтерв’ю The Guardian розповідав, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому 2023 року.
  • Заява Резнікова про можливий новий широкий наступ росіян співпала зі схожими заявами президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського в інтерв’ю виданню The Economist.
  • Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.
  • За його словами, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

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Теми: РезніковвійнаРосіяУкраїна
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