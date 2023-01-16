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Удар по Днепру: количество погибших возросло до 40

"Украинская правда"Понедельник, 16 января 2023, 13:20
фото из телеграмм Резниченко

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых - трое детей.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, ГСЧС

Детали: Утром Резниченко сообщил о 35 жертвах. 

По данным полиции, по состоянию на 10:30:

- погибло 36 человек (из них 2 ребенка);
- травмированы 75 человек (из них 15 детей);
- спасены 39 человек (из них 6 детей).

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Обновлено в 13:20: Спасатели сообщили, что по состоянию на 13:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек (из них 3 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей). Получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах, из которых пребывание 12 человек установлено.

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Психологи ГСЧС оказали помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Коммунальные службы вывезли более 8 тысяч тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

Предыстория:

  • Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • Ранее было известно, что погибло 30 человек.

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Темы: ДнепробстрелРосcия
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