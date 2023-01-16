Оккупанты 134 раза обстреляли Соледар, на Бахмут не прекращаются штурмы
За прошедшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области, где идут бои.
Источник: представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала"
Прямая речь: "На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар - 134 раза обстрелял враг. Также враг пробует проводить наступательные действия на Авдеевском направлении".
Детали: Череватый также рассказал, что на восточном фронте со стороны России воюют как морские пехотинцы, так и наемники ОПГ "Вагнера", которые в основном являются бывшими заключенными. Враг, по его словам, атакует небольшими пехотными группами и пытается истощить оборону Украины.
Предыстория:
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.
- Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
- Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.