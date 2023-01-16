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Оккупанты 134 раза обстреляли Соледар, на Бахмут не прекращаются штурмы

"Украинская правда"Понедельник, 16 января 2023, 14:31
Фото: Генштаб

За прошедшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области, где идут бои.

Источник: представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала"

Прямая речь: "На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений. Непосредственно Соледар - 134 раза обстрелял враг. Также враг пробует проводить наступательные действия на Авдеевском направлении".

Детали: Череватый также рассказал, что на восточном фронте со стороны России воюют как морские пехотинцы, так и наемники ОПГ "Вагнера", которые в основном являются бывшими заключенными.  Враг, по его словам, атакует небольшими пехотными группами и пытается истощить оборону Украины.

Предыстория:

  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять непроверенную информацию о боях за Соледар.
  • Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что бои за Соледар Донецкой области продолжаются, несмотря на заявление Минобороны России о якобы захвате города.

Темы: ДонбассСоледарБахмут
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