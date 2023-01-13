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Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 22:49
Скрин из видеообращения 13 января

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмут защищают, в частности, бойцы Интернационального легиона и отряд "Шаман", а также поблагодарил воинов "Кракена" за уничтожение врага в районе Соледара.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Я благодарю бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара. Я благодарю воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно защищают Бахмут".

Детали: Зеленский отметил, что тяжелая битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается.

Что этому предшествовало:

  • Министерство обороны России сделало официальное заявление о захвате города Соледар Донецкой области.
  • Вечером 13 января Генштаб Украины сообщил, что битва за Соледар продолжается.
  • Ранее Владимир Зеленский отметил две бригады, которые удерживают позиции в Соледаре Донецкой области и наносят ощутимые потери россиянам

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Темы: БахмутСоледарЗеленскийпрезидент
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