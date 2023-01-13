Зеленский рассказал, какие подразделения защищают Бахмут и Соледар

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмут защищают, в частности, бойцы Интернационального легиона и отряд "Шаман", а также поблагодарил воинов "Кракена" за уничтожение врага в районе Соледара.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Я благодарю бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара. Я благодарю воинов Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно защищают Бахмут".

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Детали: Зеленский отметил, что тяжелая битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается.

Что этому предшествовало:

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