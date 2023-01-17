Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

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Что предшествовало: Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки". После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, советник ОП заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.

Напомним: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.

В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.

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В конце 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.