Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 13:39
Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника
Арестович. фото из его Facebook

В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП

Детали: По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Реклама:

Что предшествовало: Арестович заявил, что написал заявление об увольнении из Офиса президента после "принципиальной ошибки". После российского ракетного удара по дому в Днепре, в результате которого погибли уже 44 человека, советник ОП заявил, что ракету Х-22 сбили украинские силы ПВО, в результате чего она упала на жилой дом.

Напомним: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.

В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.

ВИДЕО ДНЯ

В конце 2022 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что советник ОП Алексей Арестович находится на своем месте, имеет свою армию сторонников и общается с ней профессионально.

Темы: Офис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин поручил увеличить армию РФ и усилить границу с Финляндией
ФСБ искала HIMARS и гаубицы М777 на Полтавщине: предупреждены диверсии – СБУ
Россия ударила по коммунальному предприятию и театру Херсона
Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45, поиски длились 69 часов
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: