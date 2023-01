Украинские военные прибыли в США обучаться на Patriot - СМИ

Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила спецкорреспондент американского Fox News.

Лиз Фриден опубликовала видео самолета, который, по ее словам - борт с украинскими военными, приземляющийся в аэропорту Форт Силл.

FOX EXCLUSIVE: Video shows the plane carrying 90-100 Ukrainian soldiers landing at Fort Sill regional airport to begin training on the Patriot missile system this week at Fort Sill, Oklahoma @WestfallAustin pic.twitter.com/z46YaPzzOF