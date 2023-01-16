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Украинские военные прибыли в США обучаться на Patriot - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 11:45
иллюстративное фото, Getty Images

Около сотни украинских военных, которые будут учиться на операторов и обслугу систем противовоздушной обороны Patriot, уже прибыли на базу в Оклахоме. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила спецкорреспондент американского Fox News.

Лиз Фриден опубликовала видео самолета, который, по ее словам - борт с украинскими военными, приземляющийся в аэропорту Форт Силл.

Напомним, в Пентагоне официально подтверждали, что учения украинских операторов ЗРК Patriot должны начаться на этой неделе. На этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Подготовка продлится несколько месяцев.

Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

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Как сообщалось, также на днях в Германии стартовала подготовка украинских военных в рамках расширенной программы обучения от США.

Темы: PatriotСШАВооруженные силывойна
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