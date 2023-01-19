WSJ: Застреленный СБУ участник переговоров предупредил Буданова о планах Путина взять Киев

Американское издание "The Wall Street Journal" написало, что застреленный в начале полномасштабной войны Денис Киреев, которого Служба безопасности Украины называла предателем, накануне вторжения России предупредил украинскую разведку о плане Москвы захватить Киев.

Источник: "The Wall Street Journal", опираясь на финансовые и разведывательные документы, интервью с американскими и украинскими чиновниками, нынешними и бывшими сотрудниками украинских спецслужб, с семьей, друзьями, охранниками и деловыми партнерами Киреева

Детали: 5 марта 2022 года сообщалось, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Дениса Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля. Его якобы подозревали в государственной измене.

"The Wall Street Journal" пишет, что 45-летний банкир Денис Киреев был убит как российский шпион: украинские спецслужбы оставили на тротуаре в центре Киева его труп с пулевым отверстием в затылке через несколько дней после вторжения России в Украину. Однако несколько дней спустя Киреева похоронили как героя и положили рядом с первым министром иностранных дел Украины на Байковом кладбище в Киеве.

По словам главы украинской военной разведки генерала Кирилла Буданова, Киреев передал информацию от своих российских контактов, которая помогла украинским войскам успешно защитить столицу в феврале прошлого года.

"Если бы не господин Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят", - цитирует Буданова издание.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о награждении Дениса Киреева посмертно медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

По словам Буданова, Киреев развивал связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками. Он также согласился представлять Киев на ранних переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной. По словам одного из друзей, Кирееву "нравилось играть роль агента 007".

Киреев родился в Киеве и начал свою профессиональную деятельность в сфере финансов, работая в местных отделениях западных банков, включая Crédit Lyonnais, Citibank и ING.

Его родственник в 2003 году стал заместителем главы СБУ. Эта связь разожгла интерес Киреева к шпионажу, говорят его соратники.

В 2006 году Киреев перешел на работу к Андрею и Сергею Клюевым, бизнесменам из Донецка, которые заработали свое состояние на металлургии и недвижимости, были близки к Виктору Януковичу. После побега Клюевых в 2014-м, Киреев помогал управлять некоторыми активами братьев из Киева.

В 2021 году Киреев, который находился на пересечении сфер российского и украинского бизнеса и безопасности, привлек внимание Буданова. Когда весной 2021 года Россия начала накапливать войска на границе с Украиной, Буданов вызвал Киреева в штаб ГУР в Киеве и попросил его использовать свои связи, чтобы проникнуть в российскую военную разведку.

По данным источников WSJ, банкир ездил из Харькова в Россию и затем докладывал Буданову.

Осенью 2021 года, когда американские военные и шпионские ведомства начали предупреждать о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению, сказал Буданов, и стал первым, кто забил тревогу в Украине.

18 февраля Киреев отказался ехать с семьей на лыжи во французские Альпы.

Днем 23 февраля Киреев передал Буданову новые разведывательные данные: президент России Владимир Путин только что отдал приказ о вторжении рано утром. По словам главы ГУР, Киреев также знал главную точку удара.

В 8 часов утра 24 февраля российские боевые вертолеты высадили десант в аэропорту "Антонов" под Киевом. Кремль планировал захватить аэропорт, чтобы перебросить туда войска и технику для штурма столицы.

По словам Буданова, подсказка Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому нападению. После ожесточенного боя с россиянами аэропорт был поврежден и не мог использоваться силами оккупантов.

Когда планы России по быстрому удару были сорваны, стороны договорились о переговорах о прекращении огня в Беларуси. Поскольку Киреев был знаком с двумя членами российской делегации, Буданов предложил ему принять участие в переговорах – и тот согласился.

"После его появления там его связь со спецслужбами стала очевидной для всех. К сожалению, ситуация тогда была критической, и мы вынуждены были рисковать", – сказал Буданов.

Вернувшись из Беларуси, Киреев встретился с Будановым на несколько часов. Киреев, по словам члена его службы безопасности, осознавал, что ему угрожает опасность, и покинул встречу в молчаливом настроении.

Через несколько дней друг навестил Киреева в его доме на северной окраине Киева. Держа в руках крупнокалиберное охотничье ружье, Киреев сказал, что стрелял из него в российских оперативников, которые пришли к его дому несколькими ночами ранее.

Когда Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров, запланированном на 3 марта, Буданов снова настоял на том, чтобы Киреев принял в них участие.

По словам Буданова, в ночь перед переговорами в Беларуси Кирееву позвонили из офиса начальника контрразведки СБУ Александра Поклада. Поклад, который отвечает за задержание сотрудников разведки и безопасности, подозреваемых в работе на Россию, хотел встретиться. Сам Поклад отказался давать комментарии, как и пресс-секретарь СБУ, ссылаясь на закон о государственной тайне.

Киреев приехал на киевский железнодорожный вокзал вместе со своей личной охраной и агентами военной разведки для поездки в Беларусь. Он сказал охранникам, что по дороге его могут арестовать. "Не вмешивайтесь", – сказал он, по словам члена его охраны.

Группа поехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехало несколько микроавтобусов с агентами СБУ, которые приказали сотрудникам военной разведки и охранникам Киреева сложить оружие. Киреева отвели к микроавтобусу. Его охрана осталась лежать на улице, пока микроавтобус отъезжал.

Примерно через 90 минут агенты военной разведки были вызваны на место, где они нашли тело Киреева.

Государственное бюро расследований Украины, которое занимается подобными убийствами, отказалось от комментариев.

WSJ напоминает, что в июле Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и уволил или привлек к ответственности десятки генералов ведомства за их вероятную роль в содействии российскому вторжению.