Президент Евросовета направляется в Киев

Президент Европейского совета Шарль Мишель направляется в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter, добавив короткое видео из поезда.

"Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента", – отметил Шарль Мишель.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX