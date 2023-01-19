Президент Євроради прямує до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прямує до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter, додавши коротке відео з потяга.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту", – зазначив Шарль Мішель.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX January 19, 2023

Він нагадав, що Україна продовжує боротьбу за свій суверенітет і незалежність, і це боротьба також за спільні європейські цінності, за мир і безпеку у Європі.

"Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою", – додав президент Євроради.

Нагадаємо, в останньому виступі у Європарламенті Шарль Мішель заявив, що виступає за надання Україні танків, включно з іншими необхідними видами озброєння.