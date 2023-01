Президент Євроради прямує до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прямує до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter, додавши коротке відео з потяга.

"Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту", – зазначив Шарль Мішель.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX