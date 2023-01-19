Зеленский должен был собирать Ставку в день падения вертолета с руководством МВД

Президент Владимир Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего 18 января, но ее пришлось перенести на 19 января после гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского в аварии вертолета ГСЧС в Броварах под Киевом.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в телеэфире 19 января

Прямая речь Данилова: "Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасной катастрофы.

Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем.

Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа".

Детали: Заседание Ставки перенесли со среды на четверг, в нем участвовали все главы областных военных администраций, сообщил секретарь СНБО.

Данилов не стал отвечать на вопрос, могла ли быть Россия причастна к падению вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту.

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"Обязательно выясним все обстоятельства", – пообещал он.

Секретарь СНБО призвал до окончательных выводов не делать толкований, что и почему произошло, не строить догадок.

"Ответ мы обязательно получим, что произошло вчерашним утром над Броварами и почему", – заверил Данилов.

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