Зеленский должен был собирать Ставку в день падения вертолета с руководством МВД
Президент Владимир Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего 18 января, но ее пришлось перенести на 19 января после гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского в аварии вертолета ГСЧС в Броварах под Киевом.
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в телеэфире 19 января
Прямая речь Данилова: "Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасной катастрофы.
Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем.
Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа".
Детали: Заседание Ставки перенесли со среды на четверг, в нем участвовали все главы областных военных администраций, сообщил секретарь СНБО.
Данилов не стал отвечать на вопрос, могла ли быть Россия причастна к падению вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту.
"Обязательно выясним все обстоятельства", – пообещал он.
Секретарь СНБО призвал до окончательных выводов не делать толкований, что и почему произошло, не строить догадок.
"Ответ мы обязательно получим, что произошло вчерашним утром над Броварами и почему", – заверил Данилов.
Знать больше: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар. В 15.45 спасатели сообщили о завершении поисковых работ на месте авиакатастрофы.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.