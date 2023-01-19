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Зеленский должен был собирать Ставку в день падения вертолета с руководством МВД

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 20:48
Зеленский должен был собирать Ставку в день падения вертолета с руководством МВД
Алексей Данилов, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего 18 января, но ее пришлось перенести на 19 января после гибели министра внутренних дел Дениса Монастырского в аварии вертолета ГСЧС в Броварах под Киевом.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в телеэфире 19 января

Прямая речь Данилова: "Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасной катастрофы.

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Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. 

Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа". 

Детали: Заседание Ставки перенесли со среды на четверг, в нем участвовали все главы областных военных администраций, сообщил секретарь СНБО.  

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Данилов не стал отвечать на вопрос, могла ли быть Россия причастна к падению вертолета ГСЧС с руководством МВД на борту.

"Обязательно выясним все обстоятельства", – пообещал он.

Секретарь СНБО призвал до окончательных выводов не делать толкований, что и почему произошло, не строить догадок.

"Ответ мы обязательно получим, что произошло вчерашним утром над Броварами и почему", – заверил Данилов.

Знать больше: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД

Предыстория:

УП, дополнено
Темы: ставкаДаниловМонастырскийБровары
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