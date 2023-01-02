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Ночью над Украиной сбито 39-40 ударных дронов и одну ракету Х-59

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 08:31

В ночь с 1 на 2 января Силы обороны Украины уничтожили 39 или 40 ударных беспилотников, которые были запущены по Украине российскими войсками, два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ, городской глава Киева Виталий Кличко

Дословно ВС ВСУ: "В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

В результате боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БпЛА уничтожены".

Детали: К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. 

Все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами, отмечают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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Кличко со ссылкой на силы ПВО сообщил, что "ночью 40 дронов-камикадзе шли на Киев, 15 уничтожили над соседними областями, 3 – на Киевщине и 22 дрона – над столицей".

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января над Киевом было уничтожено 20 воздушных целей, над Днепропетровской и Запорожской областями 9 дронов "Шахед" и одну высокоточную управляемую ракету Х-59МК2, а над Николаевской областью – 7 вражеских дронов "Shahed-136".

Однако в Киеве в результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, в городе начались аварийные отключения электроэнергии.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиракетный ударвойна
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