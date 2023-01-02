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Эстония и Финляндия продолжают переговоры о перераспределении украинских беженцев

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 09:52

Эстония и Финляндия продолжают переговоры о перенаправлении в Финляндию части украинских беженцев, прибывающих в Эстонию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В Эстонию в прошлом году прибыло около 120 000 украинских беженцев, из которых более 65 000 остались в стране. Между тем в Финляндии за временной защитой обратились менее 50 000 украинцев, хотя население Финляндии в пять раз больше населения Эстонии.

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В связи с этим Таллинн и Хельсинки начали в декабре переговоры о перераспределении части беженцев из Украины, прибывающих в Эстонию, и Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года.

Канцлер МВД Эстонии Тармо Мойлитс сообщил, что на правительственном уровне проведены первые консультации по этому вопросу, но детали еще согласовываются.

"Важно, что мы должны обеспечить первичный прием [беженцев], сколько бы их ни было. Когда к нам прибывают военные беженцы, надо обеспечить первичное размещение, первичную продуктовую помощь, социальную помощь, психосоциальное консультирование", - добавил Мийлитс.

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Для украинских беженцев, желающих перебраться из Эстонии в Финляндию, могут быть организованы автобусные и паромные перевозки.

По данным одного из последних опросов, доля сторонников приема украинских беженцев в Эстонии остается высокой, в то же время с весны поддержка медленно снижалась.

Темы: ЭстонияФинляндиябеженцы
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