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Россия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 12:20
Эшелон российской техники в Беларуси во время совместных учений осенью 2022 года. Фото из Telegram Минобороны РБ

Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях.

Источник: сайт Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на представителя ГУР Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и в дальнейшем будут пытаться продолжать вести наступательные действия. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют.

Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока".

Детали: Он отметил, что защитники готовы к любым действиям врага.

Черняк также выразил убеждение, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

В то же время он считает, что захватчикам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

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По прогнозу военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Но, по мнению Черняка, руководство России готово к таким потерям.

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Темы: разведкаРосcиявойна
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