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Россия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР

Ирина БалачукВторник, 3 января 2023, 11:20
Россия готовит новые наступательные действия: могут пойти с севера или востока – ГУР
Эшелон российской техники в Беларуси во время совместных учений осенью 2022 года. Фото из Telegram Минобороны РБ

Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях.

Источник: сайт Главного управления разведки Минобороны со ссылкой на представителя ГУР Андрея Черняка

Прямая речь Черняка: "По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и в дальнейшем будут пытаться продолжать вести наступательные действия. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проигрывают, но завершения войны не планируют.

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Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока".

Детали: Он отметил, что защитники готовы к любым действиям врага.

Черняк также выразил убеждение, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

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В то же время он считает, что захватчикам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

По прогнозу военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Но, по мнению Черняка, руководство России готово к таким потерям.

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Темы: разведкаРосcиявойна
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