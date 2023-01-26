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Генпрокурор Костин назначил новых заместителей

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 26 января 2023, 13:14
Фото ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин назначил новых заместителей генпрокурора после увольнения с должности Алексея Симоненко.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: На должность первого заместителя назначен Алексей Хоменко, который занимал должность заместителя генпрокурора с сентября 2022 года. ОГП сообщает, что до этого он работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Одной из главных задач первого заместителя является надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Заместителем Генпрокурора назначен Антон Войтенко, который до этого возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, как сообщает ОГП.

На должность еще одного заместителя назначена Виктория Литвинова, которая до назначения работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры ОГП. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Костин считает, что все новоназначенные заместители положительно себя зарекомендовали.

Прямая речь Костина: "Во время войны нет времени на долгие размышления и раскачивания. Решения принимаются быстро. Это необходимо чтобы прокуратура работала эффективно в сложных условиях, в которых находится правоохранительная система и вся наша страна".

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Предыстория: 

  • 24 января генеральный прокурор Андрей Костин уволил с должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после расследования УП относительно отдыха чиновника в Испании.

Темы: Офис генпрокурораКостин Андрейпрокуратура
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