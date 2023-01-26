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Генпрокурор Костін призначив нових заступників

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 26 січня 2023, 12:14
Генпрокурор Костін призначив нових заступників
Фото ОГП

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив нових заступників генпрокурора після звільнення з посади Олексія Симоненка.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка, який обіймав посаду заступника генпрокурора з вересня 2022 року. ОГП повідомляє, що до цього він працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника є нагляд за дотриманням законів органами безпеки.

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Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка, який до цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, як повідомляє ОГП.

На посаду ще одного заступника призначено Вікторію Літвінову, яка до призначення працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Костін вважає, що всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували.

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Пряма мова Костіна: "Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких  знаходиться правоохоронна система і вся наша країна".

Олексій Хоменко
Олексій Хоменко
Антон Войтенко
Антон Войтенко
Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова

Передісторія: 

  • 24 січня генеральний прокурор Андрій Костін звільнив з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі.
  • Раніше джерела УП повідомляли, що Хоменко стане першим заступником Костіна.

Теми: Офіс генпрокурораКостін Андрійпрокуратура
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