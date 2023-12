Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Журналист BILD Бьорн Штритцель, который освещает российскую войну в Украине, получил осколочное ранение.

Источник: главный редактор BILD Йоханнес Бойе и раненый Штритцель в Twitter

Прямая речь: "Корреспондент BILD Бьорн Штритцель получил осколочное ранение, освещая российскую агрессию в Украине.

Реклама:

Ему ничего не угрожает (насколько это возможно), и ранение не слишком серьезное. Однако это напоминает обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду".

Детально: Сам Штритцель сообщил, что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал.

Он предположил, что вражеской целью был железнодорожный вокзал, расположенный за углом и также сообщил о нескольких других взрывах.

Was sitting behind the window here. My best guess is it was some part of missile coming down close by. pic.twitter.com/5pJZD4mNMK