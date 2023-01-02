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Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Алена МазуренкоПонедельник, 2 января 2023, 21:42
Немецкий журналист BILD получил ранение в Украине

Журналист BILD Бьорн Штритцель, который освещает российскую войну в Украине, получил осколочное ранение.

Источник: главный редактор BILD Йоханнес Бойе и раненый Штритцель в Twitter 

Прямая речь: "Корреспондент BILD Бьорн Штритцель получил осколочное ранение, освещая российскую агрессию в Украине.

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Ему ничего не угрожает (насколько это возможно), и ранение не слишком серьезное. Однако это напоминает обо всех трудностях, через которые проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду". 

Детально: Сам Штритцель сообщил, что получил порез на лбу от стекла, когда ужинал. 

Он предположил, что вражеской целью был железнодорожный вокзал, расположенный за углом и также сообщил о нескольких других взрывах.

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Прямая речь Штритцеля: "Со мной все в порядке, только порез на лбу, скорее всего осколком стекла. Ужинал, когда произошел взрыв (не совсем уверен, что это был боеприпас, осколков еще не нашел)...

Мое предположение, что это была какая-то часть ракеты, упавшая рядом.

Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел никакого большого места падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Это место находится вне зоны досягаемости российской артиллерии и "Ураганов", поэтому также возможно, что это был БПЛА".

Журналист не сообщил, где именно в Украине он находится, но в конце декабря он публиковал фото и видео из Бахмута и Сватово.

Темы: СМИвойнаРосcияУкраина
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