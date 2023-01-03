На Херсонщине авто наехало на российскую взрывчатку: 2 погибших
Вторник, 3 января 2023, 12:46
Два человека погибли в результате наезда автомобиля на оставленную россиянами взрывчатку в Бериславском районе Херсонской области.
Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь Янушевича: "На выезде из Малой Александровки автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин".
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Детали: Глава ОВА отметил, что несмотря на ежедневную работу саперов, на Херсонщине остается много заминированных территорий.
Он призвал жителей быть максимально осторожными, а обо всех подозрительных предметах сообщать в ГСЧС или полицию.