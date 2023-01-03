На Херсонщині авто наїхало на російську вибухівку: 2 загиблих

Двоє людей загинули у результаті наїзду автомобіля на залишену росіянами вибухівку у Бериславському районі на Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків".

Деталі: Голова ОВА наголосив, що попри щоденну роботу саперів, на Херсонщині залишається багато замінованих територій.

Він закликав мешканців бути максимально обережними, а про всі підозрілі предмети повідомляти в ДСНС чи поліцію.