Французский суд рассматривает экстрадицию Жеваго

Во Франции рассматривают вопрос экстрадиции подозреваемого в растрате нардепа 6 созывов бизнесмена Константина Жеваго.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, в 10 часов (9 по европейскому времени) суд французского города Шамбери начал рассмотрение по существу запроса украинской стороны об экстрадиции беглого украинского бизнесмена Константина Жеваго.

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Что предшествовало: Суд в Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.

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