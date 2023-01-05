Французский суд рассматривает экстрадицию Жеваго
Четверг, 5 января 2023, 10:25
Во Франции рассматривают вопрос экстрадиции подозреваемого в растрате нардепа 6 созывов бизнесмена Константина Жеваго.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, в 10 часов (9 по европейскому времени) суд французского города Шамбери начал рассмотрение по существу запроса украинской стороны об экстрадиции беглого украинского бизнесмена Константина Жеваго.
Что предшествовало: Суд в Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
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В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?
Предыстория:
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- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель.