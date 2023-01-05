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У Зеленского отреагировали на "рождественское перемирие" Кирилла

Станислав ПогориловЧетверг, 5 января 2023, 12:04
У Зеленского отреагировали на рождественское перемирие Кирилла
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предложенное главой "Русской православной церкви" патриархом Кириллом "рождественское перемирие" является циничной ловушкой.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды".

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Детали: По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны".

Он напомнил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 января глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
  • Ранее Кирилл заявлял, что оккупанты в Украине защищают Россию, и ими "движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере".
  • Также Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
  • В то же время Вооруженные силы Украины не собираются прекращать огонь для празднования чего-либо до тех пор, пока Россия не выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.

Темы: Кириллвойнаперемирие
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