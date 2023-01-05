У Зеленского отреагировали на "рождественское перемирие" Кирилла

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предложенное главой "Русской православной церкви" патриархом Кириллом "рождественское перемирие" является циничной ловушкой.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды".

Реклама:

Детали: По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны".

Он напомнил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ