У Зеленского отреагировали на "рождественское перемирие" Кирилла

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что предложенное главой "Русской православной церкви" патриархом Кириллом "рождественское перемирие" является циничной ловушкой.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Заявление РПЦ о "рождественском перемирии" - циничная ловушка и элемент пропаганды".

Детали: По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как "пропагандист войны".

Он напомнил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России.

Предистория:

5 января глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".

Ранее Кирилл заявлял, что оккупанты в Украине защищают Россию, и ими "движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере".

Также Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

В то же время Вооруженные силы Украины не собираются прекращать огонь для празднования чего-либо до тех пор, пока Россия не выведет свои войска за пределы суверенной территории Украины.