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Маразм Медведева прогрессирует: назвал украинцев "неблагодарными свиньями" за отказ в "рождественском перемирии"

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 11:17
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обиделся на отказ Украины от предложенного Владимиром Путиным так называемого "рождественского перемирия", назвал украинцев неблагодарными.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, участвующих в СВО (войне с Украиной - ред.), спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства".

Детали: По словам Медведева, ему жаль тех людей, которые якобы не смогут сходить в церковь из-за отказа Украины.

За отказ Медведев обозвал украинцев "свиньями", которые "не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности". Не сдерживая себя, замглавы Совбеза РФ заявил, что украинцы "понимают только грубую силу".

Также Медведев начал оскорблять европейских политиков, которые не оценили предложение Путина. В частности, реагируя на слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что если бы Путин стремился к миру, он бы вернул солдат домой, Медведев заявил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".

Предыстория: 

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  • 5 января президент России Владимир Путин объявил, что поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Путина, отметил, что "временное перемирие" может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о так называемом рождественском прекращении огня.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке.

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Темы: МедведевРосcияУкраинаперемирие
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