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Жеваго до сих пор под стражей - источник

Валентина РоманенкоПятница, 6 января 2023, 14:19
Константин Жеваго. Фото - Андрея Гудзенко/LIGA.net

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго продолжает находиться под стражей во Франции.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Накануне французский суд в городе Шамбери назначил залог в 1 миллион евро, но пока он еще не внесен.

Если бизнесмен все же внесет залог, он будет обязан проживать по указанному месту во Франции и минимум раз в неделю отмечаться в отделении полиции.

Прямая речь: "На данный момент залог еще не внесен. Жеваго продолжает находиться под стражей".

Что предшествовало: Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

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Темы: Жеваго
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