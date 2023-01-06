Жеваго до сих пор под стражей - источник
Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго продолжает находиться под стражей во Франции.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Накануне французский суд в городе Шамбери назначил залог в 1 миллион евро, но пока он еще не внесен.
Если бизнесмен все же внесет залог, он будет обязан проживать по указанному месту во Франции и минимум раз в неделю отмечаться в отделении полиции.
Прямая речь: "На данный момент залог еще не внесен. Жеваго продолжает находиться под стражей".
Что предшествовало: Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.
Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
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В Куршевеле хорошо, но дома лучше. За что во Франции задержали олигарха Жеваго?