Путин мог иметь "скрытый мотив" – Госдеп об объявленном "перемирии"

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском перемирии подтвердилась.

Источник: Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня.

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Вы слышали, как я сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм.

Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января, - ред.)".

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения".

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Детали: Прайс напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама же его нарушала.

По словам представителя, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая такие заявления.

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