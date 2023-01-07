Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин мог иметь "скрытый мотив" – Госдеп об объявленном "перемирии"

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 03:17
Путин мог иметь скрытый мотив – Госдеп об объявленном перемирии
Спикер Госдепа Нед Прайс, фото getty images

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском перемирии подтвердилась.

Источник: Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня.

Реклама:

Вы слышали, как я сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм.

Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января, - ред.)".

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Прайс напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама же его нарушала.

По словам представителя, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая такие заявления.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.
  • Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "Рождественское перемирие" - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Темы: СШАПутинвойнаперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: