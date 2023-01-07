Путин мог иметь "скрытый мотив" – Госдеп об объявленном "перемирии"
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском перемирии подтвердилась.
Источник: Прайс, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня.
Вы слышали, как я сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм.
Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января, - ред.)".
"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения".
Детали: Прайс напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама же его нарушала.
По словам представителя, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая такие заявления.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
- Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.
- Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "Рождественское перемирие" - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.