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Путин мог иметь "скрытый мотив" – Госдеп об объявленном "перемирии"

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 04:17
Спикер Госдепа Нед Прайс, фото getty images

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что оценка Госдепом заявлений российского президента Владимира Путина о рождественском перемирии подтвердилась.

Источник: Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы скептически отнеслись к заявлениям России о так называемом прекращении огня.

Вы слышали, как я сказал, что рассматриваем призыв президента Путина к рождественскому перемирию не что иное, как цинизм.

Думаю, эта оценка подтвердилась, учитывая то, что мы видели сегодня в течение дня (6 января, - ред.)".

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения".

Детали: Прайс напомнил, что Россия и раньше прибегала к циничным призывам к так называемому гуманитарному прекращению огня, в частности в Мариуполе, и немедленно сама же его нарушала.

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По словам представителя, Путин мог иметь "скрытый мотив", делая такие заявления.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.
  • Российские войска не прекращали атаки 6 января, несмотря на ими же объявленное "Рождественское перемирие" - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Темы: СШАПутинвойнаперемирие
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