Патриарх Кирилл: Украинцы и русские - один народ, но есть "политический раскол"
Глава РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что украинцы и россияне – один народ, а "церковь делает все, чтобы они не стали врагами".
Источник: Гундяев в интервью "Россия 1", которого цитирует пресс-служба РПЦ
Прямая речь Гундяева: "Несомненно. Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря...
Православная Церковь являлась и является силой, скрепляющей этот народ.
Раскол политический существует. То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России – вот в чем дело".
Детали: Гундяев отметил, что "в Украине предпринимается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом", но не уточнил, кем именно предпринимается.
Он добавил, что РПЦ должна делать все, чтобы "украинцы и россияне не стали врагами".
Напомним: Тем временем в Киево-Печерской Лавре утром 7 января началось богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы ПЦУ Епифания.