Патриарх Кирилл: Украинцы и русские - один народ, но есть "политический раскол"

Глава РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что украинцы и россияне – один народ, а "церковь делает все, чтобы они не стали врагами".

Источник: Гундяев в интервью "Россия 1", которого цитирует пресс-служба РПЦ

Прямая речь Гундяева: "Несомненно. Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря...

Православная Церковь являлась и является силой, скрепляющей этот народ.

Раскол политический существует. То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России – вот в чем дело".

Детали: Гундяев отметил, что "в Украине предпринимается все, чтобы в глазах украинцев Россия стала врагом", но не уточнил, кем именно предпринимается.

Он добавил, что РПЦ должна делать все, чтобы "украинцы и россияне не стали врагами".

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Напомним: Тем временем в Киево-Печерской Лавре утром 7 января началось богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы ПЦУ Епифания.