Патріарх Кирил: Українці та росіяни - один народ, але є "політичний розкол"

Глава РПЦ Кирил Гундяєв заявив, що українці та росіяни - один народ, а "церква робить усе, щоб вони не стали ворогами".

Джерело: Гундяєв в інтерв'ю "Россия 1", якого цитує пресслужба РПЦ

Пряма мова Гундяєва: "Безсумнівно. Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але вже дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря...

Православна Церква була і є силою, що скріплює цей народ.

Розкол політичний існує. Те, що Україна заявила про те, що радикально змінює вектор свого політичного і, я б сказав, історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії, - ось у чому справа".

Деталі: Гундяєв зазначив, що "в Україні робиться все, щоб в очах українців Росія стала ворогом", але не уточнив, ким саме робиться.

Він додав, що РПЦ повинна робити все, щоб "українці і росіяни не стали ворогами".

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