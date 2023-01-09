Протесты в Бразилии: полиция задержала более 400 человек

В Бразилии через несколько часов после прорыва три здания – Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд – полиция освободила от протестующих и арестовала более 400 человек.

Источник: CNN, губернатор федерального округа Ибанейс Роша

Прямая речь: "Арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления.

Мы продолжаем работать над установлением всех других лиц, участвовавших в этих террористических актах, произошедших сегодня днем в Федеральном округе".

Детали: Роша добавил, что совершается работа над восстановлением порядка.

Что предшествовало: В Бразилии сторонники ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в воскресенье ворвались в Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд.

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