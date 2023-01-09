Вице-президент Еврокомиссии на встрече с Зеленским в Киеве обсудил ситуацию в энергетике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом, прибывшим с визитом в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Тиммерманса о состоянии энергетической системы Украины, регулярно испытывающей целенаправленные ракетные удары со стороны России, и о необходимой помощи, в которой нуждается наша страна для прохождения зимы.

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"Сегодня, когда мы защищаем нашу энергетику вместе с Европейским Союзом, и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляен, и другие лидеры ЕС помогают нам, в частности, в предоставлении Украине таких необходимых генераторов и трансформаторов", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что во время восстановления Украина будет делать акцент на реализации "зеленых" проектов и готова стать одним из европейских хабов современной "зеленой" энергетики. Президент также поблагодарил за инициативу по созданию стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов.

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский Союз должен быть независимым от любых решений РФ. Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике", – сказал он.

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В пресс-службе главы государства также сообщили, что собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности в контексте подготовки саммита Украина – ЕС, проведение которой запланировано на 3 февраля в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина заключила договоренности о поставках трансформаторов и генераторов с рядом стран Европы, необходимых для поддержания функционирования пострадавшей из-за обстрелов РФ энергетической системы.