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Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве украинки Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина"

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 02:46
Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве украинки Хатчинс на съемках фильма Ржавчина
Болдуин, ФОТО: GETTY IMAGES

Актер Алек Болдуин и консультант по реквизиту оружия Ханна Гутьеррес-Рид были официально обвинены в непредумышленном убийстве оператора-украинки на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году.

Источник: The Associated Press со ссылкой на судебные документы

Детали: Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис подала обвинительные документы, в которых назвала имена Болдуина и Гутьеррес-Рид и привела доказательства того, что они неоднократно нарушали правила безопасности.

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Прокуроры заявили, что участие Болдуина как продюсера и как человека, который стрелял из пистолета, повлияло на решение о выдвижении обвинений.

В течение последних недель Кармак-Алтивис выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве по двум пунктам.

Первый пункт требует доказательств небрежности и влечет за собой наказание до 18 месяцев заключения и штраф в размере $5,000 согласно законодательству Нью-Мексико.

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Второй пункт предусматривает наказание за пренебрежение безопасностью "без должной осторожности и осмотрительности". Он влечет за собой наказание – 5-летнее заключение из-за того, что преступление было совершено с применением огнестрельного оружия.

Прокуроры заявили, что присяжные могут в итоге решить, какое из наказаний применить к обвиняемым.

Болдуин и Гутьеррес-Рид настаивают на своей невиновности.

Прокуроры утверждают, что Болдуин, будучи продюсером "Иржи", не учел относительную неопытность Гутьеррес-Рид.

Они утверждают, что Болдуин и Гутьеррес-Рид пропустили критически важную проверку безопасности пистолета и боеприпасов к нему, и что Болдуин как актер с большим опытом съемок в фильмах с использованием огнестрельного оружия должен был бы знать об этом лучше.

В декабре 2021 года Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор-украинка Галина Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

Предыстория:

  • 22 октября 2021 года стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.
  • МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.
  • Профсоюз работников сообщил, что в пистолете, из которого стрелял Болдуин, был один боевой патрон.
  • Болдуин прокомментировал несчастный случай на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), когда он застрелил украинку оператора Галину Хатчинс.

Темы: СШАкинооружиеубийство
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