Джонсон - Западу: Сохраните время, деньги и жизни, дайте украинцам необходимое оружие

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который находится в Вашингтоне для переговоров с высокопоставленными политиками по усилению поддержки Украины, призвал предоставить украинским войскам все необходимое вооружение, в котором они нуждаются.

Об этом он заявил Fox News, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, Джонсон поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

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"Все, что я скажу, это то, что каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять такой-то один предмет оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", - сказал Джонсон.

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"Я помню, как мне говорили, что это была плохая идея дать им противотанковые ракеты. На самом деле они были незаменимы, и Соединенные Штаты - во времена Дональда Трампа - предоставили им также и Javelin. Они были незаменимы в боях для отражения российских танков", - сказал бывший глава британского правительства.

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"Люди говорили, что не надо давать HIMARS. Я помню, как спорили о реактивных системах залпового огня, РСЗО. На самом деле они оказались бесценными для украинцев. То же самое мы говорили о танках", - добавил он.

Джонсон считает, что нужно "сэкономить время, сэкономить деньги, сохранить жизни и дать украинцам то, что им нужно, как можно скорее".

Он отверг идею о том, что президент России Владимир Путин может быть готов превратить войну в ядерный конфликт.

"Он, наверное, даже не остановит украинцев, если сделает это - мы погрузим его экономику в такой криогенный паралич, что Россия не сможет выйти из него десятилетиями - поэтому он не собирается этого делать", - сказал Джонсон.

Как сообщалось, Джонсон в течение недели встретится с законодателями Республиканской партии США, чтобы призвать их продолжить помощь Украине.