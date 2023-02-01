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СБУ задержала работника "Укроборонпрома": корректировал обстрелы Киева и сливал разведданные

Татьяна ЛозовенкоСреда, 1 февраля 2023, 18:38
СБУ задержала работника Укроборонпрома: корректировал обстрелы Киева и сливал разведданные
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве сотрудника "Укробронпрома", который сливал российской разведке данные о вооружении, блокпостах и движении техники, а также корректировал обстрелы столицы. 

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Винницкой областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: В результате спецоперации в Киеве задержан 48-летний инспектор по охране труда "Укроборонпрома", который является офицером запаса ВСУ. СБУ сообщает, что он скрыто собирал информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах.

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По информации следствия, в марте 2022 года, во время обороны Киевщины, подозреваемый передавал куратору детализированные сведения о результатах ракетных и артобстрелов столицы и прилегающих территорий, а также информацию о позициях, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ и других военных формирований.

После ракетных ударов по жилым домам он присылал "заказчику" фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар. 

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Кроме того, он неоднократно сообщал о расположении блокпостов, инженерных укреплений, складов вооружения и о движении колонн украинской техники.

Полученные сведения агент передал через анонимные мессенджеры своему однокласснику, который является сотрудником правительства РФ, а тот - военной разведке РФ.

 

СБУ сообщает, что разоблачила злоумышленника еще в начале его деятельности и поэтапно задокументировала преступные действия. Во время обысков у него обнаружены средства связи с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Темы: УкроборонпромгосизменаСБУКиев
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