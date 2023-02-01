"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения
Президент Владимир Зеленский заявил, что тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать, а особенно честность и прозрачность важна для Министерства обороны.
Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 февраля
Прямая речь: "Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование.
В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства.
К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди наконец-то не пачкались на должностях".
Детали: Президент добавил, что в этот день Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и прокуратура провели десятки обысков и других действий в разных регионах в рамках открытых уголовных производств.
Прямая речь: "И – в отношении разных лиц. Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена.
Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах".
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Предыстория:
- Кабинет министров 1 февраля уволил руководство налоговой и тмаожни: исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Шуцкого, исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко.
- 1 февраля ГБР проводило обыски у руководства столичной налоговой.
- СБУ и БЭБ пришли с обысками к олигарху Игорю Коломойскому по делу о махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте". СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".
- Также СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару, расследуя их участие в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.
- Также СБУ и ГБР 1 февраля провели обыски у Арсена Авакова – бывшего министра внутренних дел – относительно закупки французских вертолетов Airbus из-за аварии вертолета, в которой 18 января погибло руководство МВД.