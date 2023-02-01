"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения

Президент Владимир Зеленский заявил, что тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать, а особенно честность и прозрачность важна для Министерства обороны.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 февраля

Прямая речь: "Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование.

В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства.

К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди наконец-то не пачкались на должностях".

Детали: Президент добавил, что в этот день Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и прокуратура провели десятки обысков и других действий в разных регионах в рамках открытых уголовных производств.

Прямая речь: "И – в отношении разных лиц. Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена.

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Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах".

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