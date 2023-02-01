Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Плодотворный день": Зеленский прокомментировал обыски и увольнения

Елена РощинаСреда, 1 февраля 2023, 22:59
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать, а особенно честность и прозрачность важна для Министерства обороны.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 февраля

Прямая речь: "Сегодня у нашего государства плодотворный день – плодотворный в противостоянии тем, кто даже сейчас пытался ослаблять Украину. Никому мы ослаблять наше государство не дадим. Я благодарю всех правоохранителей, которые сегодня продемонстрировали силу права и государства. Спасибо правительству Украины – за оперативное кадровое реагирование.

В частности, сегодня были уволены руководители таможни. Мне доложили, что по части этих уволенных начаты дисциплинарные производства.

К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность – меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди наконец-то не пачкались на должностях".

Детали: Президент добавил, что в этот день Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и прокуратура провели десятки обысков и других действий в разных регионах в рамках открытых уголовных производств.

Прямая речь: "И – в отношении разных лиц. Я не хочу давать политические оценки, которые могут быть использованы этими лицами в интересах своей защиты. Но я вижу по реакции в обществе, что люди поддерживают действия правоохранителей. Следовательно, движение к справедливости ощущается. И справедливость – будет обеспечена.

ВИДЕО ДНЯ

Особенно важна чистота процессов в структурах Министерства обороны и в целом Сил обороны. Любая внутренняя поставка, любые закупки – все должно быть абсолютно таким же чистым и честным, как внешние поставки для нашей обороны. Кто будет этому мешать, тот не останется в соответствующих структурах".

Читайте также: Календарь посадок. Как СБУ и ДБР высаживали чиновников, олигархов и экспосадовцев в первый день февраля

Предыстория:

Темы: ЗеленскийкадрыМиноборонытаможня
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

США объявили новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд

СБУ объявила о подозрении бывшему главе Херсонской ОГА Лагуте: "отжал" авто

видео, фотоСБУ потрясла таможенников: не пропускали гумпомощь для ВСУ без "откатов"

фотоРуководство комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на взятке, дома нашли миллионы наличных

видеоУдачная засада в тылу врага: ВСУ уничтожили танк и взяли в плен морпехов РФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский о ситуации на фронте: Становится еще жестче
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Польше
Зеленский призвал австрийский бизнес прекратить работу с РФ и перейти в Украину
Последние новости
21:11
Астрономы обнаружили планету, которая может быть пригодна для жизни
21:02
В Одессе – масштабная авария на подстанции, часть города полностью обесточена
20:57
Премьер Италии посетит Украину до 24 февраля
20:51
Начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году – Зеленский
20:50
"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО
20:37
Франция и Италия согласовали последние детали поставки в Украину ЗРК SAMP/T
20:31
ЕС передал украинской армии грузовики, внедорожники и машины скорой помощи
20:16
Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты
20:13
В Каховском водохранилище снижается уровень воды – ею охлаждают ЗАЭС
20:06
Штурмовики РФ попытались прорваться в Бахмут: понесли потери и отступили – ГПСУ
Все новости...