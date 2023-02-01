Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обыски у нардепа из "батальона Монако": СБУ проверяет связи со схемами Медведчука

Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 14:43
Обыски у нардепа из батальона Монако: СБУ проверяет связи со схемами Медведчука
Вадим Столар. фото из его Facebook

Служба безопасности Украины расследует участие строительных компаний, подконтрольных народному депутату Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару в легализации средств кума Путина Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Реклама:

По мнению следствия, эти коммерческие структуры были привлечены к противоправным схемам легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака".

Детали: По данным УП, речь идет об обысках у Столара.

По данным спецслужбы, аналогичные схемы работали также в пользу других граждан России и Беларуси, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

ВИДЕО ДНЯ

Указано, что сейчас действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, которые применяли злоумышленники.

В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков различными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности.

Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Что предшествовало: Народные депутаты от запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович, которые с начала полномасштабного вторжения России проживали на Лазурном побережье, недавно вернулись в Украину и посетили заседание парламента.

УП также сообщала, что после посещения Верховной Рады и гарантирования сохранения мандатов "до завершения каденции" депутаты от запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович решили вернуться в Дубай и Монако соответственно. Абрамовичу удалось выехать из страны, а вот Столару - нет.

Предыстория:

  • Глава СБУ Василий Малюк объяснил массовые обыски 1 февраля тем, что силовики выполняют задачу президента, и пообещал продолжение.
  • 1 февраля стало известно о ряде обысков, проводимых СБУ и ГБР и объявления о подозрении. В частности, речь идет об обысках в столичной налоговой, у олигарха Игоря Коломойского по "Укрнафте", у экс-главы МВД Арсена Авакова, у застройщика, нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.
  • Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.
  • 23 января Арахамия заявил, что коррумпированных чиновников ждет ответственность, и анонсировал, что "активные посадки" будут уже этой весной.

Темы: СБУобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: