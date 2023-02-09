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Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 08:14
Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в ЧВК Вагнер
ВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.

Источник: пресс-служба Пригожина со ссылкой на его ответ на вопрос относительно того, что уже больше месяца не происходит набор, а сам Пригожин не ездит вербовать по колониям

Прямая речь Пригожина: "Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются".

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Детали: При этом Пригожин не объяснил, почему набор в его частную армию был прекращен.

Ранее со ссылкой на собственные источники основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что заключенных в российских тюрьмах для отправки на войну против Украины начали вербовать представители Минобороны России.

Для справки: ЧВК "Вагнер" появилась в 2013-14 годах. Наемники группы Вагнера были активно задействованы в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Сообщалось, что "вагнеровцы" совершали военные преступления, преступления против человечности и отличались особой жестокостью.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК вербуют заключенных из российских тюрем, а также украинцев, которые сидели в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Часто вербовкой занимается сам Пригожин, который только в сентябре 2022 года признал, что он стоит за этой ЧВК.

Что предшествовало

  • 6 февраля сообщалось, что вербовщики ЧВК "Вагнер" начали по второму разу приезжать в российские колонии, откуда уже забирали заключенных на войну в Украину. По словам осужденных, с которыми общались журналисты, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: заключенных больше не выстраивают на плацу, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не прилетает на вертолете. Также заключенные рассказали, что во время зимней вербовки на войну соглашаются ехать вдвое-втрое меньше людей, чем это было осенью и весной. А вербовщикам ставят вопрос, сколько процентов из тех, кто ранее согласился воевать, вернулись живыми.
  • Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.

Темы: ВагнерПригожинвойна
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