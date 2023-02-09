Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.

Источник: пресс-служба Пригожина со ссылкой на его ответ на вопрос относительно того, что уже больше месяца не происходит набор, а сам Пригожин не ездит вербовать по колониям

Прямая речь Пригожина: "Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются".

Детали: При этом Пригожин не объяснил, почему набор в его частную армию был прекращен.

Ранее со ссылкой на собственные источники основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что заключенных в российских тюрьмах для отправки на войну против Украины начали вербовать представители Минобороны России.

Для справки: ЧВК "Вагнер" появилась в 2013-14 годах. Наемники группы Вагнера были активно задействованы в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Сообщалось, что "вагнеровцы" совершали военные преступления, преступления против человечности и отличались особой жестокостью.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК вербуют заключенных из российских тюрем, а также украинцев, которые сидели в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Часто вербовкой занимается сам Пригожин, который только в сентябре 2022 года признал, что он стоит за этой ЧВК.

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