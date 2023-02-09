Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин заявил, что прекратил набор заключенных в ЧВК "Вагнер"

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 09:14
ВГЕНИЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTYIMAGES

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.

Источник: пресс-служба Пригожина со ссылкой на его ответ на вопрос относительно того, что уже больше месяца не происходит набор, а сам Пригожин не ездит вербовать по колониям

Прямая речь Пригожина: "Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются".

Детали: При этом Пригожин не объяснил, почему набор в его частную армию был прекращен.

Ранее со ссылкой на собственные источники основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что заключенных в российских тюрьмах для отправки на войну против Украины начали вербовать представители Минобороны России.

Для справки: ЧВК "Вагнер" появилась в 2013-14 годах. Наемники группы Вагнера были активно задействованы в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Сообщалось, что "вагнеровцы" совершали военные преступления, преступления против человечности и отличались особой жестокостью.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК вербуют заключенных из российских тюрем, а также украинцев, которые сидели в тюрьмах на временно оккупированных территориях. Часто вербовкой занимается сам Пригожин, который только в сентябре 2022 года признал, что он стоит за этой ЧВК.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало

  • 6 февраля сообщалось, что вербовщики ЧВК "Вагнер" начали по второму разу приезжать в российские колонии, откуда уже забирали заключенных на войну в Украину. По словам осужденных, с которыми общались журналисты, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: заключенных больше не выстраивают на плацу, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не прилетает на вертолете. Также заключенные рассказали, что во время зимней вербовки на войну соглашаются ехать вдвое-втрое меньше людей, чем это было осенью и весной. А вербовщикам ставят вопрос, сколько процентов из тех, кто ранее согласился воевать, вернулись живыми.
  • Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.

Читайте УП В Google News

Темы: ВагнерПригожинвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Обстрелы РФ энергоинфраструктуры привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС

Все новости...
Вагнер
Рада признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией
Вербовщики "Вагнера" начали по второму кругу приезжать в российские колонии
В Норвегии хотят продолжить допросы экс-командира "Вагнера"
Последние новости
09:03
Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"
08:55
В Белгородской области БПЛА атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти
08:42
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
08:26
В Украине ликвидированы еще более 1100 оккупантов
07:53
"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
07:19
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб
06:54
Враг продолжает наступать на 5 направлениях – сводка
06:22
ФБР нашло секретный документ в доме Пенса
05:48
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
04:50
Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW
Все новости...