Захватчики убили 2 гражданских на Херсонщине

13 февраля в результате российской агрессии в Херсонской области погибли 2 человека.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "За последние сутки в результате военной агрессии России на Херсонщине пострадали 5 человек, из них 2 погибших".

Напомним: 13 февраля российские захватчики обстреляли Херсон. Разрушена производственная база одного из предприятий, погиб работник.