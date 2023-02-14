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Захватчики убили 2 гражданских на Херсонщине

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 07:10
Захватчики убили 2 гражданских на Херсонщине
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

13 февраля в результате российской агрессии в Херсонской области погибли 2 человека.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "За последние сутки в результате военной агрессии России на Херсонщине пострадали 5 человек, из них 2 погибших".

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Напомним: 13 февраля российские захватчики обстреляли Херсон. Разрушена производственная база одного из предприятий, погиб работник.

Темы: Херсонская областьобстрелоккупация
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