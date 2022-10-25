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В замке "Паланок" вместо венгерского турула поставили Тризуб

Елена РощинаВторник, 25 октября 2022, 11:11
Трезубец на территории замка Паланок вместо венгерского турула, фото из Telegram Андрея Балоги

В замке "Паланок" в городе Мукачево вместо венгерского символа – мистической птицы турул – установили Тризуб (Трезубец), который является малым государственным Гербом Украины.

Источник: мукачевский городской глава Андрей Балога

Прямая речь Балоги: "Сегодня на знаковом для нашей общины и всего Закарпатья месте, на территории замка "Паланок", в честь наших героев защитников и защитниц, установили наш национальный символ, малый Государственный Герб Украины – Тризуб".

Замок Паланок, турула заменили тризубцем
Замок Паланок, турула заменили тризубцем
Было и стало

Детали: Балога отметил, что сейчас творится история новой Украины, а друзья и враги нашего государства должны знать, что "Украина едина, как никогда, а украинцы от Востока до Запада становятся только сильнее и будут бороться за Украину до конца, до победы".

Этому предшествовало: 13 октября Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж с бастиона "Паланка" орла-турула и заменить его на трезубец.

Из-за этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины. По словам венгерского министра, "справедливый подход" главы Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиты "полностью контрастирует с тем, что сейчас сделано на уровне провокации".

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Темы: МукачевоисторияВенгрия
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