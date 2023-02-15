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Западные чиновники о перспективе нового наступления РФ: "Более желательно, чем реалистично" - CNN

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 23:58
Западные чиновники о перспективе нового наступления РФ: Более желательно, чем реалистично - CNN
ГРУЗОВИКИ АРМИИ РФ. ФОТО SPROTYV INFO

В то время, как Россия начинает новое наступление на востоке Украины, Штаты и их союзники скептически относятся к тому, что Москва накопила достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов.

Источник: CNN со ссылкой на официальные лица США, Великобритании и Украины

Детали: По словам высокопоставленного американского военного чиновника относительно способности российского наступления, вероятно, это "более желательно, чем реалистично".

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Россия увеличивает количество войск, расположенных на границе с Украиной и на подконтрольной ей территории, причем некоторые из этих сил были привлечены в результате частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года.

Несмотря на увеличение численности, западные союзники не видят признаков достаточных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий, – пишет CNN.

"Маловероятно, что российские войска станут более организованными, а следовательно, маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", – сказал высокопоставленный британский чиновник.

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По оценкам американских военных, российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить достаточно сил для длительного наступления, но российские лидеры хотели действовать быстрее. Теперь США считают вероятным, что захватчики пошли в наступление раньше, чем они к этому подготовились, из-за политического давления со стороны Кремля, заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

Издание отмечает: хотя украинские официальные лица бьют тревогу относительно новых российских атак на Востоке, с украинской стороны также существует скептицизм относительно возможностей войск РФ в том виде, в котором они находятся сейчас.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы захватить один или два небольших города на Донбассе, но это все, – сказал высокопоставленный украинский дипломат, – Это не впечатляет по сравнению с ощущением паники, которое они пытались посеять в Украине".

С приближением первой годовщины войны Украина продолжает давить на западных лидеров с требованием предоставить более современное и дальнобойное вооружение для защиты и борьбы с Россией. В январе США, Великобритания и Германия согласились отправить современные боевые танки, но сейчас Украина настаивает на отправке истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

Напомним:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что под годовщину вторжения Россия может начать наступление на двух направлениях.
  • По данным американского издания Вloomberg, президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, несмотря на огромные потери, и одновременно готовит свою страну к многолетнему противостоянию с США и их союзниками.

Темы: войнаРосcия
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