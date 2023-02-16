РФ за сутки обстреляла инфраструктуру четырех областей – ОВА

Российские военные за минувшие сутки атаковали объекты инфраструктуры во Львовской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской областях.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Львовщине ночью во время воздушной тревоги нанесены ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Дрогобычском районе. Жертв и пострадавших нет.

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Кировоградщина: в четверг ночью - ракетная атака, попадание в объект критической инфраструктуры Кропивницкого р-на. Пожар ликвидируют, работают соответствующие службы. Без жертв.

Черниговщина: за минувшие сутки - два обстрела из минометов и сброс боеприпасов с БПЛА, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью с территории РФ осуществлен минометный обстрел по территории Юнаковской громады.

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В четверг утром с территории РФ - минометный обстрел по территории Хотинской громады. Информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В среду в течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных громад области: Миропольской, Краснопольской, Новослободской, Белопольской. Было зафиксировано более 30 прилетов, в том числе сброс с БпЛА 1 взрывного устройства. Без последствий.

Полтавщина: ночью на территории области была зафиксирована группа БПЛА, работали средства ПВО. Во время ракетной атаки две ракеты попали по объекту инфраструктуры. Предварительно погибших и пострадавших нет. Детали уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Темировка, Чаривне, Малая Токмачка, Гуляйполе, Ольговское, Новоандреевка, Белогорье, Новоданиловка, Староукраинка, Железнодорожное, Орехов, Степное, Каменское, Степногорск.

Поступило 5 сообщений о разрушениях в результате обстрелов. Детали уточняются.

Ночью во время массированного удара отработала ПВО. На утро в Запорожье спокойно, прилетов не зафиксировано.

Днепропетровская область: ночью враг ударил ракетами по городу Павлоград. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали. В 12:20 Днепропетровская ОВА сообщила о еще одном пострадавшем. Двое раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Повреждено промышленное предприятие, пожар, который возник, спасатели уже укротили. Разрушены 7 частных домов. Еще 50 - изуродованы. Последствия атаки уточняются.

В среду днем вражеская армия обстреливала Никопольщину. Из тяжелой артиллерии враг попал по Мировской и Марганецкой громадам. Без жертв. Ночью было сбито 5 вражеских ракет над Днепропетровщиной.

Харьковская область: ночью оккупанты ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и 5 автомобилей, включая два автобуса. Без жертв.

За прошедшие сутки вражескому огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Крейдянка.

Оккупанты нанесли удары силами авиации с территории рф по Гранову и Удах.

На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Кучеровку и Купянск.

В среду российские войска также обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное Золочевской территориальной громады. Повреждения получили одно домохозяйство и электросети. Из артиллерии обстреляли Волчанск. Там повреждены 3 частных дома.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки возле Белогоровки и Серебрянского лесничества.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Новоегоровку, Макеевку, Стельмаховку, Невское и Червонопоповку.

На временно оккупированных территориях создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые выписывают родителям штрафы при подозрении обучения детей онлайн в украинских школах.

Ситуация по области остается сложной.

Донецкая область: ночью – обстрел Лимана. Сгорел частный дом и хозяйственные постройки. В среду утром - обстрел Смерчами жилого квартала Покровска. 3 погибших, 11 раненых. Разрушены 4 многоэтажки, 3 магазина, повреждены 8 частных авто.

Неизменно напряженная ситуация вблизи Соледара: с.Парасковиевка: интенсивные обстрелы и штурмовые действия со стороны россиян. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Под постоянными обстрелами с.Васюковка, с.Федоровка, с.Роздоловка.

Не прекращаются бои за Бахмут. В результате вражеских обстрелов в течение суток повреждения получили 3 частных дома, 5 хозяйственных построек, здание городского совета, здание апелляционного суда (попадание с последующим возгоранием).

По информации на утро, известно о двух погибших и одном раненом местном жителе. Постоянные артобстрелы населенных пунктов Марьинской и Очеретинской громад.

В Донецкой области за сутки: 6 погибших, 13 раненых.

Николаевщина: по информации оперативного командования "Юг" ночью над Николаевской областью сбито шесть ракет.

Херсонская область страдает от постоянных обстрелов российской армии. От вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Львовское, Тягинка, Береговое.

Захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе. Вражеские снаряды попали в котельную, помещение подверглось разрушениям. Из-за российской атаки получил ранения работник заведения. За его жизнь борются врачи.

Всего за сутки на Херсонщине из-за агрессии РФ 3 человека ранены.

В Новой Каховке оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.

С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 54 человека, из них 3 - дети.