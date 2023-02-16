РФ за добу обстріляла інфраструктуру чотирьох областей – ОВА

Російські військові за минулу добу атакували об’єкти інфраструктури у Львівській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій областях.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Львівщині вночі під час повітряної тривоги завдано ракетних ударів по об’єкту критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Жертв та постраждалих немає.

Кіровоградщина: у четвер вночі – ракетна атака, влучання в об’єкт критичної інфраструктури Кропивницького р-ну. Пожежу ліквідують, працюють відповідні служби. Без жертв.

Чернігівщина: за минулу добу – два обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БПЛА, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі з території РФ здійснено мінометний обстріл по території Юнаківської громади.

У четвер зранку з території РФ – мінометний обстріл по території Хотінської громади. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

У середу протягом дня ворог здійснив обстріли чотирьох територіальних громад області: Миропільської, Краснопільської, Новослобідської, Білопільської. Було зафіксовано понад 30 прильотів, у тому числі скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою. Без наслідків.

Полтавщина: вночі на території області була зафіксована група БПЛА, працювали засоби ППО. Під час ракетної атаки дві ракети поцілило по об’єкту інфраструктури. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоданилівка, Темирівка, Чарівне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське, Степногірськ.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Вночі під час масованого удару відпрацювала ППО. На ранок у Запоріжжі спокійно, прильотів не зафіксовано.

Дніпропетровщина: вночі ворог вдарив ракетами по місту Павлоград. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. О 12:20 Дніпропетровська ОВА повідомила про ще одного постраждалого.

Двоє поранених шпиталізували – 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкоджене промислове підприємство, пожежу, яка виникла, рятувальники вже приборкали. Зруйновано 7 приватних будинків. Ще 50 – понівечені. Наслідки атаки уточнюються. У середу вдень ворожа армія обстрвлювала Нікопольщину. З важкої артилерії ворог поцілив по Мирівській та Марганецькій громадах. Без жертв.

Вночі було збито 5 ворожих ракет над Дніпропетровщиною.

Харківщина: вночі окупанти вдарили по Купянську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Без жертв.

Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Крейдянка. Окупанти завдали ударів силами авіації з території рф по Гранову і Удах. На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Кучерівку і Куп’янськ.

У середу російські війська також обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі. З артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватних будинки.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки біля Білогорівки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку.

На тимчасово окупованих територіях створили "комісії у справах неповнолітніх", які виписують батькам штрафи при підозрі навчання дітей онлайн в українських школах. Ситуація по області залишається складною.

Донеччина: вночі – обстріл Лимана. Згорів приватний будинок і господарські споруди.

У середу зранку – обстріл Смерчами житлового кварталу Покровська. 3 загиблих, 11 поранених. Зруйновано 4 багатоповерхівки, 3 магазини, пошкоджено 8 приватних авто.

Незмінно напружена ситуація поблизу Соледара: с.Парасковіївка: інтенсивні обстріли та штурмові дії з боку росіян. Інформація про постраждалих на данний час уточнюється. Під постійними обстрілами с.Васюківка, с.Федорівка, с.Роздолівка.

Не припиняються бої за Бахмут. В результаті ворожих обстрілів протягом доби пошкоджень зазнали 3 приватних будинки, 5 господарських споруд, будівля міської ради, будівля апеляційного суду ( влучання з подальшим займанням).

За інформацією на ранок, відомо про двох загиблих та одного пораненого місцевого мешканця. Постійні артобстріли населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад.

На Донеччині за добу: 6 загиблих, 13 поранених.

Миколаївщина: за інформацією оперативного командування "Південь" вночі над Миколаївською областю збито шість ракет.

Херсонська область потерпає від постійних обстрілів російської армії. Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Веселе, Львове, Тягинка, Берегове.

Загарбники знову обстріляли лікарню у Бериславі. Ворожі снаряди влучили у котельню, приміщення зазнало руйнувань. Через російську атаку дістав поранення працівник закладу. За його життя борються лікарі.

Загалом за добу на Херсонщині через агресію РФ 3 людини поранені.

В Новій Каховці окупанти обшукують приватні садиби місцевого населення з метою вилучення плавальних засобів, які потім використовуються для проведення диверсійних дій та провокацій. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 54 особи, з них 3 – діти.