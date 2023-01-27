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Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 12:45
Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. ФОТО ИЗ TELEGRAM САДОВОГО

27 января Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко; поддержать городского голову приехали руководители 30 городов, но заседание перенесли на 1 февраля.

Источник: пресс-служба мэра Киева, главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко со ссылкой на его заявление перед началом заседания, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Кличко: "Это первый прецедент в истории Украины, когда общину лишают руководителя, которого она избрала, по таким притянутым за уши основаниям. Но на сегодняшний день вопрос идет о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, с волеизъявлением которого уже не считаются. Убежден в том, что суд примет правильное, взвешенное решение относительно защиты самоуправления". 

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Фото Из Telegram Садового

Детали: Кличко отметил, что в противном случае в мэры будут обращаться в "Европейский суд, к европейским конституциям". 

Глава Ассоциации городов отметил: если апелляционный суд оставит решение Яворивского суда в силе, то это будет означать "сворачивание демократических процессов" в Украине.

Кроме Кличко, поддержать мэра Чернигова на суде приехали мэры 30 городов, депутаты местных советов, нардеп. 

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Фото Из Telegram Садового

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесли на 1 февраля. 

Предыстория:

  • 2 июля 2022 года мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии. Позже в то время замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
  • В сентябре 2022 НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
  • В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
  • В декабре 2022 года Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Темы: Черниговсуд
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