Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров

27 января Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко; поддержать городского голову приехали руководители 30 городов, но заседание перенесли на 1 февраля.

Источник: пресс-служба мэра Киева, главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко со ссылкой на его заявление перед началом заседания, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Кличко: "Это первый прецедент в истории Украины, когда общину лишают руководителя, которого она избрала, по таким притянутым за уши основаниям. Но на сегодняшний день вопрос идет о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, с волеизъявлением которого уже не считаются. Убежден в том, что суд примет правильное, взвешенное решение относительно защиты самоуправления".

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Фото Из Telegram Садового

Детали: Кличко отметил, что в противном случае в мэры будут обращаться в "Европейский суд, к европейским конституциям".

Глава Ассоциации городов отметил: если апелляционный суд оставит решение Яворивского суда в силе, то это будет означать "сворачивание демократических процессов" в Украине.

Кроме Кличко, поддержать мэра Чернигова на суде приехали мэры 30 городов, депутаты местных советов, нардеп.

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Фото Из Telegram Садового

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесли на 1 февраля.

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