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Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 13:45
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. ФОТО ИЗ TELEGRAM САДОВОГО

27 января Львовский апелляционный суд должен был рассматривать апелляцию на решение об отстранении от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко; поддержать городского голову приехали руководители 30 городов, но заседание перенесли на 1 февраля.

Источник: пресс-служба мэра Киева, главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко со ссылкой на его заявление перед началом заседания, мэр Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Кличко: "Это первый прецедент в истории Украины, когда общину лишают руководителя, которого она избрала, по таким притянутым за уши основаниям. Но на сегодняшний день вопрос идет о каждом мэре, о каждом главе общины, о каждом жителе, с волеизъявлением которого уже не считаются. Убежден в том, что суд примет правильное, взвешенное решение относительно защиты самоуправления". 

 
Фото Из Telegram Садового

Детали: Кличко отметил, что в противном случае в мэры будут обращаться в "Европейский суд, к европейским конституциям". 

Глава Ассоциации городов отметил: если апелляционный суд оставит решение Яворивского суда в силе, то это будет означать "сворачивание демократических процессов" в Украине.

Кроме Кличко, поддержать мэра Чернигова на суде приехали мэры 30 городов, депутаты местных советов, нардеп. 

 
Фото Из Telegram Садового

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что апелляционное заседание по делу об отстранении мэра Чернигова от исполнения служебных обязанностей перенесли на 1 февраля. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 2 июля 2022 года мэру Чернигова Владиславу Атрошенко во второй раз не разрешили пересечь границу. Он собирался принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая должна была состояться 4 июля в Швейцарии. Позже в то время замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него.
  • Атрошенко заявил, что подчиненные президента пытаются отстранить его от управления городом и попросил Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
  • В сентябре 2022 НАПК составило протокол о конфликте интересов и о коррупции в отношении Атрошенко. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Атрошенко использовал служебный автомобиль в интересах своей семьи. При этом было использовано 200 л бензина, расходы на который возместили из городского бюджета.
  • В то же время, петиция с требованием прекратить политическое давление на Атрошенко, размещенная на сайте президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов и теперь ее должен рассмотреть президент.
  • В декабре 2022 года Яворивский районный суд Львова признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены.

Темы: Черниговсуд
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