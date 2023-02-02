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МИД выразил Грузии решительный протест и просит отдать Саакашвили Украине

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 11:18
МИД выразил Грузии решительный протест и просит отдать Саакашвили Украине
Фото Новости-Грузия

МИД Украины назвал психологическим и физическим насилием действия грузинской власти по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили, призвал Грузию прекратить эти пытки и передать осужденного Украине. 

Источник: МИД Украины

Дословно МИД: "Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести".

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Детали: В МИД добавили, что грузинские власти действуют "в худших традициях НКВД СССР", когда применяют к Саакашвили "психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни".

В ведомстве подчеркнули, что грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС и свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

МИД также призвал иностранные правительства и международные организации встать публично на защиту Саакашвили. 

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Что было ранее: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует допустить его к гражданину Украины Михеилу Саакашвили и призывает правозащитников повлиять на властей Грузии.

Узнать больше: Михеил Саакашвили: Если доживу до победы, хочу вернуться в Одессу

Предыстория:

  • Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михеил Саакашвили на судебном заседании по видеосвязи продемонстрировал, в каком ужасном физическом состоянии он находится, связь прервали.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что власти Грузии медленно убивают бывшего грузинского президента и нынешнего гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • В Грузии происходит судебный процесс относительно возможной отсрочки тюремного наказания Саакашвили. Сейчас Саакашвили, который находится в тбилисской клинике Vivamedi, перевели в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.
  • В мае Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

Темы: СаакашвилиУкраинаГрузия
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