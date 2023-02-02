Миллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

"Украинская правда" получила от источников в правоохранительных органах видео с августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка, в диване которого нашли почти миллион долларов.

Источник: видео, переданное "Украинской правде", собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, это видео из квартиры Миронюка, на нем заснят момент изъятия средств во время следственных действий.

На видео мужчина, вероятно следователь, достает из боковой ниши около дивана или кровати пачки денег и складывает их в огромную кучу.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Что было раньше:

31 августа 2022 года украинское медиапространство всколыхнула новость об обысках у действующего начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами.

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Тогда собеседники УП убеждали, что у чиновника Минобороны изъяли огромную сумму денег, которые якобы были спрятаны в диване.

На запрос УП Минобороны признало, что обыски у Хмельницкого были, но заявило, что никаких средств у него не изымали.

Сейчас УП выяснила, что огромную сумму тогда изъяли во время обыска у бывшего заместителя министра Александра Миронюка, который до своего увольнения в 2021 году как раз и курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует в деле о бронежилетах.

Во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Постановлением следователя эти деньги признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

УП узнала, что сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – в нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который среди прочего занимается производством винтовок. Кроме того, с 2016 Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и телефон, принадлежащие "ХАДО".

Этот холдинг имеет давние рабочие взаимоотношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

Впоследствии суд постановил вернуть чиновнику эти деньги.

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