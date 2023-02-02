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Миллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

Михаил Ткач, Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 12:03
Миллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны
Фото freepik.com

"Украинская правда" получила от источников в правоохранительных органах видео с августовских обысков у фигуранта расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны экс-заместителя министра обороны Александра Миронюка, в диване которого нашли почти миллион долларов.

Источник: видео, переданное "Украинской правде", собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источников УП, это видео из квартиры Миронюка, на нем заснят момент изъятия средств во время следственных действий.

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На видео мужчина, вероятно следователь, достает из боковой ниши около дивана или кровати пачки денег и складывает их в огромную кучу.

Что было раньше:

ВИДЕО ДНЯ

31 августа 2022 года украинское медиапространство всколыхнула новость об обысках у действующего начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами.

Тогда собеседники УП убеждали, что у чиновника Минобороны изъяли огромную сумму денег, которые якобы были спрятаны в диване.

На запрос УП Минобороны признало, что обыски у Хмельницкого были, но заявило, что никаких средств у него не изымали. 

Сейчас УП выяснила, что огромную сумму тогда изъяли во время обыска у бывшего заместителя министра Александра Миронюка, который до своего увольнения в 2021 году как раз и курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует в деле о бронежилетах.

Во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Постановлением следователя эти деньги признали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

УП узнала, что сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – в нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который среди прочего занимается производством винтовок. Кроме того, с 2016 Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и телефон, принадлежащие "ХАДО".

Этот холдинг имеет давние рабочие взаимоотношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

Впоследствии суд постановил вернуть чиновнику эти деньги.

Читайте также: "Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны"

Темы: Минобороныобыскикоррупция
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