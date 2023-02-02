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Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 14:23
Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн
вручение подозрения Шаповалову. фото ГБР

Суд арестовал на 2 месяца экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и определил многомиллионный залог.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, пресс-служба ГБР

Детали: По ходатайству ГБР 2 февраля Печерский районный суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.

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Обновлено: Позже Государственное бюро расследований подтвердило арест Шаповалова.

Что предшествовало: Работники ГБР по согласованию Офиса генпрокурора сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

По данным следствия, Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

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Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.

Темы: МинобороныскандалГБР
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